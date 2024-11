Liberoquotidiano.it - Lilli Gruber, lo scontro con Matteo Salvini fa volare Otto e Mezzo: è boom di ascolti

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“” / La7) A più di vent'anni dal suo debutto,conferma la sua ottima salute e continua a macinare numeri sia in termini quantitativi che qualitativi. La puntata di mercoledì sera, con, ha tenuto la media del 9% di share sfiorando i 2 milioni di spettatori. Mafa ragguardevoli risultati anche sui social e in streaming visto che - secondo gli analisti di OmnicomMediaGroup- il suo è il talk più seguito sui device. Il match tra la conduttrice e il segretario leghista, molto incentrato sulle dichiarazioni di Elon Musk contro i giudici, ha avuto forti riscontri anche sul web. Fendenti verso il politico di centrodestra non sono mancati (con il supporto di un Michele Santoro particolarmente livoroso) masi è destreggiato alla grande, calcando molto sul tema della magistratura ideologizzata.