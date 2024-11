Ilfattoquotidiano.it - Indagati 9 medici per la morte del migrante nel Cara di Bari: l’accusa è omicidio colposo

Noveche hanno avuto in cura Bangaly Soumaoro, il 33enne richiedente asilo originario della Guinea ospite deldie morto nell’ospedale San Paolo il 4 novembre, sono sotto inchiesta perdopo il decesso dell’uomo. Al momento la loro iscrizione nel registro degliè un atto dovuto, necessario per lo svolgimento dell’autopsia.In questi giorni, la direttrice della struttura aveva sostenuto che ilsi era rivolto al presidio sanitario del centro il 2 e il 3 novembre, ricevendo le cure legate al sintomo che manifestava, ovvero diversi problemi intestinali. Il 4 novembre, poi, fu chiamato il 118 che valutò di portarlo in ospedale dove morì. La Tac avrebbe rilevato la presenza nel suo stomaco di corpi estranei non riconducibili al cibo, probabilmente delle pile.