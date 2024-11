Nerdpool.it - Half-Life 2 compie 20 anni

Leggi su Nerdpool.it

20! Un grandiosoversario per uno dei giochi che ha cambiato la storia del videogioco. Per festeggiare questo storico compleanno, Valve, ha deciso di regalare2 a tutti, infatti, il titolo è completamente gratuito per questo weekend su Steam. Come se questo non bastasse, è stata creata una pagina web speciale celebrativa che raccoglie anche gli ultimi aggiornamenti per la grande avventura di Gordon Freeman. Di seguito, i cambiamenti più importanti:Contiene Episode One ed Episode Two. Ora2 include le espansioni complete Episode One ed Episode Two insieme al gioco di base. Sono accessibili dal menu principale e passerai automaticamente all’espansione successiva dopo aver completato ciascuna di esse.Commenti degli sviluppatori per2.