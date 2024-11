Formiche.net - Grecia, Cipro e Turchia. Scatto sulla difesa per il futuro del Mediterraneo

A margine del recente summit europeo di Budapes i leader di, Albania ehanno discusso diorientale e prospettive geopolitiche. Kyriakos Mitsotakis, Nikos Christodulides, Edi Rama e Recep Tayyip Erdogan si sono ritagliati un momento di riflessione, cordiale e diplomatica, per fare il punto sui dossier aperti che riguardano la macro regione che va dal basso Adriatico sino alla fu Persia., gas, Ue e relazioni con la nuova Casa Bianca sono stati gli argomenti al centro della discussione.Non è un mistero che loin avanti alla voceda parte dellasia uno degli elementi di maggiore novità della geopolitica mediterranea dell’ultimo lustro. Dopo i caccia Rafale ordinati dalla Francia, Atene è entrata ufficialmente nel programma degli F-35, che riceverà nei prossimi 8 anni a dimostrazione di una rilevanza precisa, sia in riferimento alle nuove rotte del gas (Revithuossa, Alexandroupolis, Tap), sia in riferimento al suo status di ponte americano nelallargato.