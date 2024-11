Lanazione.it - Graduatorie, è bufera. “Io, Oss idonea in attesa di essere chiamata. Nei reparti c’è carenza”

Empoli (Firenze), 16 novembre 2024 –, competente e con anni di esperienza alle spalle. Dorina Firica di Empoli è una operatrice socio sanitaria che come tanti altri suoi colleghi e colleghe ha superato il ’concorsone’ del 2021 (circa 9.000 iscritti, 7.820 partecipanti e 2.611 idonei), ma che ancora attendono di avere l’incarico. Indellaha lavorato da interinale sia al San Giuseppe di Empoli sia a Careggi, toccando con mano la difficoltà neiper ladi personale. “Ho lavorato in traumatologia e in pronto soccorso a Empoli – racconta la professionista – basta che un collega sia in malattia o in ferie che tutto il turno di lavoro ne risente: l’infermiere che ci affianca deve venire in supporto ed è costretto a rallentare le sue attività. Di oss ce n’è bisogno.