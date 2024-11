Oasport.it - Cesare Butini espone gli obiettivi: “Dobbiamo trovare nuove punte per innalzare il livello medio del nuoto”

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sugli Assoluti invernali in vasca corta dia Riccione ed è tempo di bilanci per il direttore tecnico della Nazionale,. Una rassegna importante anche per definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali in corta a Budapest (Ungheria), dal 10 al 15 dicembre, dovendo fare i conti con alcune assenze, come quelle di Thomas Ceccon e di Gregorio Paltrinieri.“Il bilancio è positivo. Il movimento ha confermato le sue qualità e un applauso va a tutti. Ci presenteremo ai Mondiali con una squadra vicina alle trenta unità. Saremo presenti con le staffette“, le prime parole ai microfoni di RaiSport di.Peserà, come detto, l’assenza di Paltrinieri: “È una pedina importante, ma qui tocchiamo un tasto dolente. Abbiamo fatto una riunione ed evidenziato sul fatto che bisogna fare meglio nel reclutamento dai 400 metri in su.