Caprese: il centro di accoglienza di Zenzano Michelangelo si racconta

Arezzo, 16 novembre 2024 –: ildidisiSabato 16 novembre alle 16 reading al Museo Casa Natale diper parlare delle comunità che accolgono La memoria è il modo in cui costruiamo la storia collettiva. Sabato 16 novembre alle 16 si svolgerà presso il Museo Casa Natale dil’evento “La geografia non aiuta, ma piano, piano ci si fa”, un reading volto are la storia della comunità di San Lorenzo nella frazione di. Quest’ultimo luogo si può vedere arrivando ada Anghiari, prima di entrare nel paese, sulla destra una chiesa, con una piccola costruzione in pietra e una grande casa accanto, poco prima dell’Istituto alberghiero. In questo luogo, secondo la storia, dentro la cappella diè conservato un grande masso dalla forma peculiare: su questa pietra, infatti, si sarebbe appoggiato San Francesco per riposare, lasciandovi così la propria impronta.