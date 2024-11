Gaeta.it - Arezzo Città del Natale 2024: Arte e Tradizione si Fondono per Festeggiare il Natale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 16 novembreal 6 gennaio 2025, il centro storico disi trasformerà in un palcoscenico incantevole per “del”, un evento organizzato dalla FondazioneIntour in collaborazione con il Comune di. Ogni fine settimana, laaccoglierà visitatori con un ricco programma di eventi che celebrano ilattraverso l’e l’artigianato. Quest’anno l’evento assume un significato speciale, coincidendo con il 450° anniversario dalla morte di Giorgio Vasari, e presenterà una serie di iniziative che omaggeranno il grande artista nella sua terradelle arti: eventi e installazioniL’edizionedi “del” porterà in scena il tema “Ildelle Arti”, creando un legame frae creatività.