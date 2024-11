Abb licenzia 33 lavoratori | scatta lo sciopero a San Giovanni Valdarno

Leggi su Corrieretoscano.it

SAN– Abb33loa SanAbb E-mobility33nello stabilimento di San, provincia di Arezzo.loproclamato dai sindacati lunedì 18 novembre.Sindaca Valentina Vadi e gruppo consiliare Centrosinistra per San: “Hanno annunciato che saranno presenti al presidio che le organizzazioni sindacali hanno organizzato davanti ai cancelli dell’azienda, in zona Sant’Andrea, lunedì prossimo dalle 9.30 alle 11.30”.Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil: “Alle ore 18 del 14.11.2024 l’azienda ha comunicato tramite pec l’avvio della procedura dimento collettivo come preannunciato la settimana scorsa e illustrato ainell’assemblea di giovedì 7 novembre”.I sindacati “in forma unitaria respingono l’iniziativa dell’azienda che in maniera arbitraria e unilaterale si avvia verso un percorso dimento invece che ricorrere agli strumenti previsti dalla normativa italiana (ammortizzatori sociali e quanto altro illustrato in assemblea).