Abruzzo24ore.tv - Weekend meteo imprevedibile: anticiclone in calo e piogge in arrivo domenica!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Dopo una giornata di stabilità sabato,il tempo cambia drasticamente consulle tirreniche e nuvole su gran parte d’Italia, ma senza grandi disagi. Ilsi apre con condizionigeneralmente stabili sull'Italia, grazie alla temporanea rimonta dell', che porterà una giornata di sole e temperature in leggero aumento, ma non mancheranno i segnali di un imminente cambiamento a partire da. La causa di questa evoluzione è legata al movimento di un vortice ciclonico che venerdì ha interessato le regioni meridionali, per poi spostarsi verso la Grecia e uscire di scena entro sabato. Sebbene il maltempo stia per terminare nelle zone più colpite come Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, il tempo stabile che seguirà sarà temporaneo. Con l'che si espande dall'Europa occidentale, la giornata di sabato vedrà un clima generalmente soleggiato in gran parte d’Italia, con qualche nube e nebbia al mattino, soprattutto nella Val Padana,.