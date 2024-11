Quotidiano.net - “Usato come bersaglio umano per provare una pistola modificata”. Omicidio a Bari, arrestati tre giovanissimi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 novembre 2024 – Si aggiungono dettagli inquietanti alla vicenda del 38enne indiano Singh Nardev, ucciso con un colpo diil 31 maggio scorso in un casolare di Ceglie del Campo, alle porte di. Per l’sono statioggi tre, due maggiorenni (uno era minore all'epoca dei fatti) e un minorenne. Altri tre sono indagati a piede libero per aver favorito la fuga degli altri poco dopo l’esplosione dei colpi. Secondo il procuratore aggiunto di, Ciro Angelillis, gliavrebberola vittima”, sparandogli “perunaa salve”. Le misure cautelari sono state disposte dai gip su richiesta della Procura die della Procura dei minorenni. All'arrestato già maggiorenne all'epoca dei fatti è contestata anche l'aggravante della minorata difesa e dell'aver agito insieme a minorenni.