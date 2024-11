Ilrestodelcarlino.it - "Uniamo il centrodestra e guardiamo al futuro"

Hanno corso da soli alle ultime elezioni, ma ora non hanno più intenzione di viaggiare in solitudine. Anzi, Domani Motus Liberi si fa capofila di un progetto per riunire le forze di. "Esattamente di quell’area conservatore-riformista – spiega il presidente Lorenzo Forcellini Reffi – che crede in certi valori e guarda al. Il nostro è un partito votato al. Alle ultime elezioni avevamo bisogno di ribadire la nostra identità correndo da soli. Per dire le cose come le volevamo dire, senza intromissioni. Ma non è che possiamo ’vivere da soli’". Da qui l’idea di provare a unire le forze. O meglio, almeno per il momento, aprire un dialogo. Guardando ad Alleanza Riformista che ha subito alzato la mano, ma anche, cartina geografica della politica sammarinese alla mano, a Democrazia Cristiana e Repubblica Futura.