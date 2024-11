Lettera43.it - Un comitato speciale dell’Onu dice che la condotta di Israele a Gaza è coerente con un genocidio

Leggi su Lettera43.it

Una commissionedelle Nazioni Unite ha dichiarato che le politiche dimostrano caratteristiche coerenti con il. Si tratta delistituito nel 1968 per monitorare le pratiche dinei territori occupati illegalmente, che nel suo ultimo rapporto ha espresso preoccupazioni riguardo all’uso delle forniture alimentari come arma di guerra durante il conflitto di 13 mesi e ha denunciato un sistema di apartheid nei territori occupati, inclusa la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Nel contesto di queste accuse, la Corte internazionale di giustizia sta già esaminando un caso sollevato dal Sudafrica, che accusadi. A gennaio la Corte ha ordinato adi adottare misure provvisorie per «prevenire atti di» e garantire l’accesso agli aiuti umanitari a, che a ottobre, tuttavia, hanno raggiunto il livello più basso da quando è iniziata la guerra.