Sport.quotidiano.net - Tyson-Paul, lo schiaffo di Iron Mike scatena il caos alla vigilia del match

Arlington (Stati Uniti), 15 novembre 2024 – Già l’atmosfera per ildi boxe frae lo youtuber Jakeera calda, ma quanto è successovigila la rende ancora più tesa.presentazione dei due pugili con le operazioni di peso –, 58 anni, mito del pugilato, e la star dei social di trentuno anni più giovane – gli animi si sono accesi all’improvviso quando l’ex campione dei massimi ha rifilato unone al giovane che vuole stupire il mondo salendo sul ring contro la leggenda. Quanto guadagnano: cifre record per ildell’anno Un filmato mostrerebbe che è stato un pestone sul piede da parte dimentre i due si avvicinavano are l’ira diche non ci ha pensato un attimo a schiaffeggiare l’avversario. Per altro il potente colpo è stato bene assorbito dal 27enne, che dopo un attimo di smarrimento ha mostrato un sorriso di scherno volendo far intendere di non accusare alcun dolore.