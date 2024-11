Ilfoglio.it - Trump nomina il no vax Kennedy Jr alla Sanità e due suoi avvocati ai vertici della Giustizia

Leggi su Ilfoglio.it

Continua la prova di forza di Donaldcontro l'establishment e il suo stesso partito. Dopo le nomine di Peter Hegseth come suo segretarioDifesa, un tatuatissimo ex anchorman di Fox News che ora andrà a dirigere il Pentagono; di Tulsi Gabbard come direttriceNational Intelligence, una ex democratica accusata di fare da megafonopropaganda russa e di un divisivo deputato indagato per traffico sessuale e uso di drogaguida, oradueaidel ministero: Todd Blanche come vice procuratore generale ed Emil Bove come principale vice procuratore generale associato e vice procuratore generale facente funzione, "fino a quando Todd Blanche sarà sottopostofase di conferma da parte del Senato". Ciliegina sulla torta, arriva ladi Robert Fitzgeraldjr, un cospirazionista no vax: sarà il nuovo segretario del dipartimentosalute e dei servizi umani.