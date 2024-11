Traffico e viabilità a Fiumicino Petrillo | Servono subito soluzioni non annunci senza atti concreti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 novembre 2024 – “Negli ultimi giorni, abbiamo visto esponenti della maggioranza e rappresentanti dei comitati di quartiere sollevare il problema delingestibile nella nostra zona, spesso attribuendo la responsabilità ai comuni limitrofi. Anche il sindaco, attraverso la stampa, ha anticipato l’introduzione di una Zona aLimitato (ZTL) per alcune strade”. Lo dichiara in una nota stampa Angelo, consigliere comunale Lista Civica“Come rappresentanti di questa comunità, – prosegue- siamo pronti a confrontarci responsabilmente e razionalmente per trovareconcrete. Tuttavia, è necessario un approccio sistemico che non si limiti adacchiappa click ma includa altre azioni complementari per affrontare il problema nella sua complessità e soprattutto studi condivisi propedeutici all’ elaborazione diamministrativi.