Lanazione.it - Subbiano, “120 migranti e un nuovo Cas oltre ad un luogo di culto in un centro commerciale . C’e’ proccupazione”

Arezzo, 15 novembre 2024 – “Prima di tutto ci tengo a chiarire che non ho mai percepito da parte dei cittadini diuna chiusura e un contrasto all'accoglienza, ma certamente una preoccupazione e un malcontento circa la modalità di gestione dell'integrazione” così il sindaco Ilaria Mattesini. “Purtroppo, grazie ad imprenditori subianesi che tanto dicono di volere il bene del proprio Paese, è stato, ad esempio, concesso un fondoall'interno di unad un'associazione che ha di fatto, lo scopo di svolgere un'attività die proselitismo religioso.Quello non è il suo posto. Così come è stato concesso, messo a disposizione un palazzo storico nelstorico di, nel quale sono stati collocati30. Allo stesso modo, ora in questi giorni,è stato messo a disposizione un appartamento all'interno di un condominio di 12 abitazioni, così come è stato messo a disposizione un intero immobile, ex ristorante, con alloggio,che in una piccola frazione, come Calbenzano, ha visto ospitati50