Gaeta.it - Se hai comprato questi detersivi per la lavatrice faresti meglio a gettarli via subito: non immagini cosa contengono veramente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La scelta del detersivo per laè spesso considerata una decisione di poco conto, in realtà le sue implicazioni possono essere significative.Non riguarda solo la capacità di rimuovere le macchie dai vestiti, ma tocca anche aspetti cruciali come la salute della pelle, l’impatto ambientale e la sicurezza generale del prodotto. Recenti studi condotti da gruppi di consumatori come Altroconsumo, “Que Choisir”, e la nota rivista francese “60 Millions de consommateurs” hanno messo in luce qualisono da preferire e quali, invece, dovrebbero essere evitati.Il problema principale con molticommerciali risiede nella loro composizione chimica. Molti diprodottifragranze allergizzanti e altri composti chimici che possono causare reazioni cutanee o respiratorie.