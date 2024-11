Ilfattoquotidiano.it - Sassari e dintorni: la guida per trascorrere un weekend d’autunno tra natura incontaminata, città rurali, storia e archeologia

Nord della Sardegna. Non serve aggiungere molto altro. Soprattutto in autunno, stagione perfetta per un tour alternativo, alla scoperta did’arte, tradizioni millenarie e sapori genuini. Complici le temperature miti e ladai colori intensi. A breve distanza da Alghero, dove si atterra dopo circa un’ora di volo da Milano, e da alcune meravigliose spiagge, come quelle di Stintino, La Pelosa e Platamona, si trova, secondadell’isola per popolazione, dopo Cagliari.Le sue origini antiche si riflettono nell’architettura e nei monumenti che narrano secoli di vicende, facendo diuno scrigno di storie da scoprire passeggiando per le sue vie. “Un gigantesco fiore di pietra”: così Elio Vittorini ha definito il fastoso e imponente Duomo, che alza la sua facciata e i suoi campanili nel cuore dellavecchia, a pochi passi dall’Università e dall’elegante Palazzo Ducale costruito tra il 1775 e il 1805 e che ospita oggi il Municipio.