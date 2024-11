Gaeta.it - Ripresa della produzione a Bologna: Toyota Material Handling riparte dopo l’incidente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laprevede di riavviare le attività produttive nel suo stabilimento dia partire da gennaio. Questa decisione arriva a seguito dell’esplosione avvenuta il 23 ottobre, un evento tragico che ha causato la morte di due persone e ha lasciato undici feriti. L’azienda ha comunicato che sono stati destinati i fondi necessari e che è stato stipulato un protocollo con i sindacati per assicurare un rientro in fabbrica graduale e in sicurezza.Fasi del rientro in fabbricaL’approccio previsto per lasi articola in quattro fasi distinte. La prima fase riguarda una verifica approfondita delle strutture dell’impianto. È essenziale assicurarsi che gli edifici siano in condizioni idonee prima di procedere ulteriormente.