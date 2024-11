Ilprimatonazionale.it - Nations League, l’Italia batte il Belgio e si guadagna i quarti

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 15 nov – Bastava un punto, ne sono arrivati tre. Nel penultimo turno disupera ile timbra il biglietto per idi finale. Domenica sera a Milano arriva invece la Francia: in palio il primato del girone. Ma andiamo con ordine.Le scelte del cittìSenza Calafiori e con il forfait dell’ultima ora di Samuele Ricci il commissario tecnico è chiamato a modificare mezza spina dorsale del “nuovo” undici azzurro. Così nel 3-5-1-1 davanti a Donnarumma spazio all’ottimo Buongiorno, Bastoni viene spostato sulla mancina e Di Lorenzo completa il reparto arretrato. Cabina di regia affidata all’esordiente Rovella (prima convocazione per il laziale), ai suoi lati – in questo centrocampo di lotta e di governo – Frattesi insieme a Tonali. Poi Cambiaso e Dimarco nel fondamentale ruolo dei quinti.