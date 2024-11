Napolipiu.com - Milano e Torino difendono le proprie squadre, a Napoli pensano al gossip: perché?”

L’anomalia dell’informazione sportiva partenopea: quando il copia-incolla sostituisce il giornalismo d’inchiesta Al Nord l’informazione sportiva è una cosa seria. I giornalisti digli interessi delle loroe delle loro città, anche quando la ragione non sta dalla loro parte. Un esempio? Non trovereste mai un sito milanese rilanciare un attacco contro l’Inter o il Milan.La responsabilità dei media napoletaniAla situazione è completamente diversa. L’informazione locale sembra più interessata a fare click facili, riportando pedissequamente le provocazioni di Biasin, Ravezzani, Cruciani e altri. Non solo: alcuni ci mettono pure la firma e la foto, quasi orgogliosi di amplificare gli attacchi alla propria città.L’Ordine dei Giornalisti dovrebbe interrogarsi su questa situazione.