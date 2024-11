Lapresse.it - Mattarella: “Io arbitro fuori da contesa ma i giocatori mi aiutino”

Sergiointerviene all’evento ’25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori’ e parla a tutto campo. “L’immagine” del Presidente della Repubblica “comel’ho usata anche io, nel mio primo discorso di insediamento e ho detto anche che idevono aiutarlo nell’applicazione delle regole, la pluralità nell’aspetto delle regole è fondamentale”, dice il capo dello Stato, che spiega ancora: “Il Presidente della Repubblica interviene quando il sistema si blocca, può avvenire perché non tutto è prevedibile. Il capo dello Stato oltre ad essere unè un meccanico che interviene per rimettere in moto il sistema che si è inceppato”. Ma l’inquilino del Colle nel suo intervento volge lo sguardo anche oltre il Quirinale. “Viviamo una stagione di grandi trasformazioni in un tempo fatto di emergenze, conflitti e calamità naturali purtroppo di ampia diffusione.