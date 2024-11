Oasport.it - LIVE Partizan Belgrado-Milano 54-49, Eurolega basket in DIRETTA: match equilibrato nella ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-54 Bosnjakovic ristabilisce il +4 per il.56-54 NICO MANNION! CHE GIOCATA DELL’AZZURRO, -2.56-52 L’ex Barcellona chiude il 2+1, sale a quota 11 punti e riporta l’Olimpia a -4.56-51 NIKOLA MIROTIC COL FALLO!56-49 Isaac Bonga da due.Fallo tecnico fischiato ad Ettore Messina per proteste.54-49 Brandon Davies corregge il tiro di Lundberg.52-49 Diop alza la parabola: due canestri in fina per il centro arrivato in estate dalla Dinamo Sassari.52-47 Bomba di Sterling Brown: 14 punti per l’ex Alba Berlino, ancora +5.49-47 Appoggio di Ousmane Diop su assist di Nico Mannion:ritorna a -2.49-45 2/2 per Brandon Davies a cronometro fermo: mini-parziale dei padroni di casa, +4.47-45 Sterling Brown risponde con la stessa moneta per il contro-sorpasso