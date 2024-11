Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Pilato devastante, novità D’Ambrosio. Alle 18.10 le finali

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO12.215: Si chiude qui la nostra. L’appuntamento è per le 18.10 con la seconda sessione diche presenterà gare molto interessanti, 200 farfalla e 100 stile libero su tutte. Grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi. Buona giornata!12.24: Fabio Dalu si impone nella serie 2 degli 800 stile libero con il crono di 7’51?4612.15: Azzurra Sbaragli si aggiudica la serie 2 degli 800 stile libero con il tempo di 8’36?40. Ora al via la serie 2 degli 800 stile libero uomini, ultima gara in programma questa mattina12.07: Partita la serie 2 degli 800 stile libero donne con Linda Caponi al via12.06: Questi isti dei 50 rana uomini: Viberti, Cerasuolo, Martinenghi, Mancini, Pinzuti, Rizzardi, Mangiamele, Poggio12.