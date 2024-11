Italia-Francia oggi in tv | canale orario e diretta streaming amichevole Under 21 2024

Leggi su Sportface.it

sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudell’dell’21 in programma venerdì 15 novembre. Allo stadio Castellani di Empoli gli azzurrini di Nunziata vogliono battere i pari età dei Bleus, squadra ricca di talento e di sicuro ostica per la nostra U21. Fare una bella prestazione e portare a casa un risultato positivo può aiutare il gruppo a preparare al meglio i prossimi Europei. Chi la spunterà? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di venerdì 15 novembre.COME VEDERE21 IN TV21 sarà visibile su Rai Due in tv in chiaro e insu Rai Play.scritta su Sportface.in tv:21SportFace.