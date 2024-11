Dilei.it - Iodio-131: terapia gold standard per ipertiroidismo felino

Chi vive con un gatto sa quanto amore possa ricevere da queste incredibili creature. Tuttavia, anche i felini possono ammalarsi, soprattutto con l’avanzare dell’età. Tra le patologie più comuni nei gatti anziani spicca l’, una malattia che può diventare debilitante e porta al decesso in breve tempo se non viene curata adeguatamente.nei gatti: una patologia comuneL’?è una delle malattie endocrine più frequenti nei gatti anziani, e senza un trattamento appropriato può compromettere seriamente la loro qualità di vita. Tuttavia, grazie ai progressi della medicina veterinaria, oggi anche per i nostri amici felini esiste la possibilità di accedere alle stesse terapie che fanno le persone affette dalla stessa malattia in ospedale.La Clinica Veterinaria Spinnato: unico centro in Italia dicon-131 dell’La?Clinica Veterinaria Spinnato?di Padova, diretta dalla?Dott.