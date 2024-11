Zonawrestling.net - Impact 14.11.2024 Le ansie di Nic Nemeth

MIKE SANTANA vs KC NAVARRO w/AJ FRANCIS (3 / 5)Si parte subito con l’azione e la TNA lo fa con il beniamino del pubblico contro KC del First Class. La sfida tra i due è molto interessante e anche Navarro figura più che bene. La qualità è di per se da episodio settimanale, seppur ci sia qualche picco importante e la presenza di un pubblico ben coinvolto, specie nell’osannare uno come Mike.Vince Santana che ora, forse, mette da parte la First Class e può concentrarsi su altri programmi ben più gloriosi.VINCITORE: MIKE SANTANABACKSTAGE: Gia Miller intervista il TNA World Champion Nice suo fratello Ryan. Il primo dice di aver tentato di convincere Santino Marella a poter mettere in palio il suo titolo nel main event di questa sera, ma il DOA non ha accettato perché la cintura verrà difesa a Turning Point contro Eddie Edwards.