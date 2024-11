Il pasticcere vip Damiano Carrara fra i migliori d’Italia nella guida del Gambero Rosso

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – La Toscana ancora una volta grande protagonista14esima edizione dellaPasticceri & Pasticcerie di, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè.Sono 660 i locali censiti dallae 61 le novità che debuttano quest’anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, a cui si aggiunge, comme d’habitude, Iginio Massari, Maestro dei maestri in Italia e nel mondo con Pasticceria Veneto di Brescia che merita Tre Torte d’oro. Due i nuovi indirizzi che entrano a far parte dell’Olimpo dell’eccellenza: in Veneto la pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro e in Basilicata Tiri Bakery & Caffè a Potenza.A stravincere come qualità è la Lombardia, con 9 pasticcerie a pieno punteggio seguita dalla Campania.