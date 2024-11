Ilrestodelcarlino.it - I dubbi di mister Gadda tra under e infortunati

Allenamento al Dorico, per l’Ancona: viste le condizioni meteo instabili la squadra si ritroverà nella mattinata allo stadio di viale della Vittoria per l’ultimo appuntamento della settimana prima di quello di rifinitura, previsto domani al Del Conero. Anche ieri la squadra s’è allenata al Coppo, out gliMagnanini e Gianelli: per quest’ultimo, che martedì durante la ripresa degli allenamenti, in campo al Coppo ha rimediato una distorsione alla caviglia, si attende che la caviglia si sgonfi per poter valutare le condizioni dell’articolazione. Il centrocampista sarà comunque out per la partita di domenica ad Ascoli, mentre rientra a disposizione Sambou. Anche Ramires in settimana è tornato ad allenarsi con i compagni. Quanto alla formazione che Massimofarà scendere in campo domenica contro l’Atletico, isono diversi e riguardano vari reparti.