Grande Fratello interviene uno storico volto di Temptation Island che è amico di Stefano Tediosi | le sue dichiarazioni

Il triangolo nato nell’ultima edizione di, formato da Alfonso D’Apice, Federica Petagna e, è ora più che mai al centro del gossip.Trasferitosi dall’Is Morus Relais alla Casa più spiata d’Italia, è ormai sulla bocca di tutti.Sono in tanti ad essersi pronunciati sulle buone o cattive intenzioni dei protagonisti, rimproverando per esempio al tentatoreun’ostinata ricerca dei riflettori o attribuendo a Federica vari flirt contestuali, tra cui quello con il tentatore Giovanni De Rosa. L’ultimo a voler dire la sua è stato Alessandro Autera, exdel docu-reality delle tentazioni. Il ragazzo ha scelto di prendere le parti dell’muovendo ad Alfonso delle precise accuse.Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, si è così espresso sul 25enne partenopeo:Lui ha sfruttato lei per andare al GF!Aggiungendo, inoltre, che dovrebbe smetterla di manipolarla coinvolgendo sempre la famiglia di lei nei suoi discorsi.