Gran Bretagna-Germania oggi in tv | orario canale e diretta streaming BJK Cup Finals 2024

Leggi su Sportface.it

Lase la vedràcontro lanegli ottavi di finale delle BJK Cup, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. Favorite d’obbligo le britanniche, che possono contare su una Katie Boulter che ha vissuto un ottimoe su Emma Raducanu, che invece è andata come sempre a sprazzi anche in questa stagione che volge al termine. Con loro Harriet Dart, Heather Watson e Olivia Nicholls. Lasi presenta con Laura Siegemund, Jule Niemeier, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedam ed Eva Lys, un mix tra veterane e nuove leve.TABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITEscenderanno in campo(venerdì 15 novembre). Le due Nazionali daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 17.oo. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky).