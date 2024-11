Chiccheinformatiche.com - Google: stop alla pubblicità politica nell’Unione Europea, cosa significa?

ha annunciato un cambiamentotivo nella suapubblicitaria: a partire dal prossimo anno, sospenderà completamente la diffusione di annunci politici all’interno dell’Unione, inclusi quelli veicolati attraverso YouTube. Questa decisione è stata motivata dall’introduzione del nuovo Regolamento UE sulla Trasparenza e il Targeting della(TTPA), che entrerà in vigore nell’ottobre 2025.ha dichiarato che la normativa comporta “sfide operativetive e incertezze legali” sia per gli inserzionisti politici che per le piattaforme digitali.da parte diIl colosso di Mountain View ha evidenziato due principali criticità riguardonormativa: la definizione dirisulta troppo ampia, rendendo complessa l’identificazione affidabile degli annunci su larga scala; inoltre, manca una guida tecnica dettagliata per l’implementazione, che potrebbe arrivare solo pochi mesi prima dell’entrata in vigore del regolamento.