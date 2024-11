Lapresse.it - Gianni Morandi, esce il singolo ‘L’Attrazione’ scritto da Jovanotti

è il nuovodidisponibile da venerdì 15 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Epic Records/Sony Music Italy, prima anticipazione e title track del nuovo discoin uscita venerdì 13 dicembre.e composto dall’amico e compagno di avventure Lorenzoe prodotto da CanovA, il brano canta l’amore senza distanze che trascende i confini fisici e temporali, più grande dell’oceano mare / più piccolo di un elettrone, e la forza invisibile che unisce chi si vuole bene.Per seguirenel racconto dell’amore come gioco romantico di attrazione e lontananza, è ora disponibile su YouTube il videoclip ufficiale ambientato nella prestigiosa sede centrale di ALTEC (Aerospace Logistics Technology Engeneering Company) – l’agenzia di base a Torino che si occupa di sviluppo e realizzazione di missioni di esplorazione planetaria.