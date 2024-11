Lapresse.it - Funerali Licia Pinelli, il ricordo commovente della figlia Claudia

laici e senza presenze istituzionali – come chiesto dalle figlie – perRognini, la vedova del ferroviere anarchico Giuseppe, ingiustamente accusatostrage di piazza Fontana e morto precipitando in circostanze mai del tutto chiarite da una finestraquestura di Milano. La cerimonia funebre si è svolta alla Casa funeraria San Siro di via Corelli, dove nei giorni scorsi è stata allestita la camera ardente in forma privata. Il feretrodonna, morta a 96 anni, è stato avvolto nella bandiera anarchica di ‘Pino’. Tra i presenti il presidente dell’Anpi milanese Primo Minelli, il fratello di Peppino Impastato, Giovanni, e l’ex magistrato Guido Salvini. “Sei stata la nostra roccia mamma, non hai lasciato che il dolore e la rabbia prendessero il sopravvento sulla nostra vita e cancellassero i ricordi belli.