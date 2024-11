Agi.it - Foto di famiglia del centrosinistra in Umbria. La base: "Non litigate"

AGI -di gruppo con sorrisi e mani unite come fanno i compagni di squadra. "Insieme, insieme" ribadisce la candidata delalla presidenza della Regione, Stefania Proietti, quando prende il microfono al sit-in organizzato davanti all'ospedale di Terni. Ultimo presidio in ordine di tempo di fronte alle strutture sanitarie della regione, prima occasione per i leader delper ritrovarsi insieme. "Siamo uniti e compatti" sono le considerazioni dei segretari dei partiti che compongono il campo largo. "Non, state insieme" è l'auspicio delle signore che assistono agli interventi di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Interventi con al centro la sanità. I leader diinfatti accusano il centrodestra indi aver fatto precipitare in questi cinque anni per quantità e qualità dei servizi, a favore della sanità privata.