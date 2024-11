Fdi fa quadrato a difesa Delmastro Donzelli | polemiche surreali sinistra

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 nov. (askanews) – Fratelli d’Italia faa difeda del proprio sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri Andreadel quale le opposizioni chiedono l’allontanamento dal governo per aver dichiarato alla presentazione delle nuove auto della polizia penitenziaria per detenuti al 41 bis di “provare gioia a non lasciare respiro a chi sta sull’auto della penitenziaria”- “Le parole dinel presentare le vetture per il trasferimento di mafiosi e terroristi a regime di carcere duro – difendeil responsabile organizzativo del partito della premier Giovanni- hanno il chiarissimo significato di non dare tregua e fiato ai mafiosi al 41 bis e quindi alla criminalità organizzata nel suo complesso. Lasollevaper cercare ancora una volta di inquinare il dibattito politico per indebolire ladel 41 bis da parte del governo Meloni.