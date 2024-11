Inter-news.it - Daiu: «Asllani non gioca all’Inter. Momento delle scelte!»

L’ex calciatore albanese Përparimha consigliato al suo connazionale Kristjandi lasciare l’Inter in estate. Chiaro il motivo per cui, dal suo punto di vista, il nerazzurro dovrebbe compiere questa scelta.LA CONVINZIONE – L’ex calciatore Përparimè intervenuto al portale albanese Report Tv sulla situazione legata al connazionale dell’Inter Kristjan. Secondo l’extore dell’Albania, il classe 2002 hadoti molto importanti ancora inespresse: «Lui viene esaltato perché è untore che ha valori, creatività. Secondo me gli manca, però, l’aggressività per prendersi quei metri che servono in campo. Non solo per colpa sua, ma anche per il tempo di gioco limitato visto finora».e il ‘consiglio’ dato ad: Inter avvisata?IL SUGGERIMENTO –ha poi proseguito parlando di ciò chedovrebbe fare, a suo avviso, per poter esplodere definitivamente nel suo sport.