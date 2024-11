.com - Cara pubblica il video del nuovo singolo Fulmini

Leggi su .com

ildel, da oggi in digitale e in rotazione radiofonicaOggi, venerdì 15 novembre, esce in radio e in digitale, ilbrano della poliedrica cantautrice(RayDada/EMI Music). Per la regia di Luca Tartaglia, ilnasce da un’idea di, da un flusso di immagini interiori che evocano un rifugio abbandonato ma sicuro, che si rivela poi essere una casa simbolica, rappresentazione della mente dell’autrice.Un luogo abitato da sconfinata immaginazione, ma anche da scheletri e ombre scure che ostacolano il contatto con le cose belle della vita. La narrazione esplora il contrasto tra il desiderio di vivere il presente e la tendenza a rifugiarsi nella fantasia. Nel finale, le stelle sparse lungo il cammino simboleggiano un invito a raggiungere quella parte intima e fragile, con la speranza di ritrovare un equilibrio tra sogno e realtà.