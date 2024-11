Ilgiorno.it - Caos treni in provincia di Sondrio. La soluzione del sindacalista: “Via i convogli vuoti, lo dicevo già 15 anni fa”

, 15 novembre 2024 – Meno corse ma puntuali e senza problematiche. Ritardi, soppressioni, disguidi e tante altre “imperfezioni” fanno infuriare ormai ogni settimana per non dire ogni giorno i tanti pendolari che scelgono, per necessità, di prendere il treno per recarsi al posto di lavoro. E, ovviamente, fanno arrabbiare anche i turisti o, in generale, gli utenti che scelgono questo mezzo di trasporto, assai ecologico e in linea con il “green style”, per visitare le numerose località turistiche delladi. Quali le soluzioni? In tanti ovviamente auspicano che, dopo i tanti disservizi post lavori estivi eseguiti sulla linea da Rfi per migliorare il collegamento, le cose migliorino in un prossimo futuro ma c’è anche chi è (purtroppo) rassegnato a questi disguidi. Che fare? Una, proposta da molti anche a livello regionale, è quella di togliere alcune corse, quelle in cui oggettivamente viaggia pochissima gente (soprattutto indi), per avere una maggiore efficienza in quelle rimanenti.