Bari, il senzatetto Raggi ucciso per «provare una pistola modificata a salve». Arrestati un 21enne, 18enne e un 17enne

Leggi su Open.online

Si chiamava Nardev Singh, per tutti era “”. Aveva 38 anni ed è statocome se fosse un bersaglio in una giostra, per «una». A Ceglie di Campo, in provincia di, i carabinieri hanno arrestato 3 persone per l’omicidio dell’uomo, avvenuto lo scorso 31 maggio: sono ilPaolo Natale Guglielmi, unall’epoca dei fatti ancora minorenne, e un. Altri tre ragazzi, invece, sono indagati a piede libero e avrebbero garantito al trio la fuga, fornendo l’auto di uno di loro, per allontanarsi. Al maggiorenne viene contestato l’omicidio con l’aggravante della minorata difesa e per aver agito insieme con dei minorenni. I giudici, al momento, escludono invece la premeditazione. Il clochard è statocon due colpi dicalibro 8 modello Bruni.