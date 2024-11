Terzotemponapoli.com - Barcellona su Leao o Kvaratskhelia

Leggi su Terzotemponapoli.com

susuper colpo in arrivosuvola in Champions League e domina nel campionato spagnolo (nonostante il ko con la Real Sociedad pre-sosta) non ha alcuna intenzione di fermarsi e insieme all’allenatore tedesco sta programmando il proprio futuro con idee certe e almeno un grande sogno. In questa stagione il 4-3-3 messo in campo aveva evidenziato la necessità dell’inserimento di almeno un super colpo in fascia che si alternasse con Raphina, Lamine Yamal e Fermin Lopez, ma la crisi economica e il fair play finanziario interno alla federazione spagnola non permisero un altro super colpo come Nico Williams dopo l’acquisto già concluso di Dani Olmo. Un discorso diverso avverrà la prossima estate anche grazie al super contratto firmato con Nike che rilancerà ilverso almeno un super-colpo nel reparto.