Attraversano la strada ma vengono investiti dalla Panda guidata da un 81enne Due 30enni pontini in ospedale

Questa mattina, a Latina, si è verificato un secondo incidente che ha coinvolto dei pedoni, precisamente in via Don Torello. Poco dopo le dodici, un uomo e una donna sulla trentina sono statida una Fiatmentre attraversavano ladi fronte al supermercato Conad.L’Impatto: L’Anziano alla Guida Non Si Accorge dei PedoniI due, che avevano appena finito di fare la spesa, stavano attraversando la carreggiata. Non è chiaro se si stessero dirigendo verso un’auto parcheggiata o se volessero proseguire a piedi, ma purtroppo l’anziano di 81 anni alla guida dell’utilitaria non è riuscito a vederli in tempo e li ha, facendo cadere entrambi a terra.L’uomo alla guida, visibilmente sotto shock dopo l’accaduto, è stato raggiunto dai figli, che sono intervenuti per assisterlo.