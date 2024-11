Metropolitanmagazine.it - Anche Stephen King abbandona X: «L’atmosfera è troppo tossica»

L’autore statunitensesi unisce alla schiera di testate giornalistiche, istituzionali culturali e celebrità che hanno deciso dire X, un tempo Twitter, il social network di proprietà di Elon Musk. Il motivo dell’allontanamento da parte di diversi personaggi di spicco risiederebbe nella scelta del neo-eletto presidente Donald Trump di affidare all’Amministratore delegato di Tesla un ruolo di spicco nel suo team. Il miliardario di origine sudafricana, sarà infatti a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa.Una nomina che ha fatto storcere il naso a molti, dall’attrice Jamie Lee Curtis al quotidiano The Guardian, che ha affermato: «Volevamo far sapere ai lettori che non pubblicheremo più nessun contenuto editoriale ufficiale del Guardian sul sito di social media X.