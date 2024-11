Isaechia.it - Amici 24, scatta un bacio (non ripreso dalle telecamere) tra due allievi della scuola? La segnalazione

Sta nascendo un altro amore all’internocasetta di24? Stando alle ultime indiscrezioni che circolano sul web così sembrerebbe.Anzi, sembrerebbe essere già nata. Dopo l’ufficialitàrelazione tra Chiara Bacci e TrigNo che sono usciti allo scoperto con unappassionato, adesso anche altri due compagni di avventura ad24 potrebbero uscire allo scoperto. Chi? Stiamo parlando di Luk3 e Alessia Pecchia.Da ormai giorni si vociferava in merito ad un loro interesse reciproco. Ricordiamo anche il famoso bigliettino destinato al cantante che recitava:Il nostro essere così tanto simili, a volte, mi spaventa. Sei una persona speciale per me e averti vicino a volte mi crea scompiglio e mi confonde.Dopo varie insistenze su chi potesse essere il mittente di questo tenero “messaggio d’amore”, è venuta fuori la stessa Alessia.