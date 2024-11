Liberoquotidiano.it - **Ue: Draghi, ''non si può fare' è stata prima reazione a mio report su competitività'**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Quando il rapporto" sulladell'Europa "è uscito, la, a caldo dopo pochi minuti, di un ministro, nemmeno eletto, è: 'mai questo debito', perché nel rapporto individuo un gran fabbisogno, di 800 mld, e riconosco che non può essere finanziato solo dal privato ma anche dal pubblico". Lo ha raccontato Marioalla platea raccolta a Milano per il World Business Forum a Milano, riporta l'Adnkronos."Ma più si migliora il mercato unico, più si migliora il mercato dei capitali, meno bisogno ci sarà di finanziamento pubblico perché, a quel punto, i finanziamenti privati arriveranno da soli. All'ultimo Consiglio europeo una cosa che ho detto è: 'per non tornare sul discorso del debito comune che non voletebisogna combattere la frammentazione del mercato unico e creare un mercato di capitali', ma non tanto per le banche, che sono secondarie nel rapporto, va fatto per le famiglie.