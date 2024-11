Lettera43.it - Tajani: «Le parole di Elon Musk non mi appartengono, bene Mattarella»

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioè intervenuto sui ripetuti attacchi dialla magistratura italiana, affermando di «condividere assolutamente ledel presidente della Repubblica Sergio» e aggiungendo che il linguaggio del magnate non gli appartiene. «Siamo un Paese libero, indipendente, democratico e capace di scegliere il proprio destino», ha aggiunto a margine dei lavori del convegno dell’Emapi in corso a Roma. Rimarcando dunque quanto già detto dal capo dello Stato, ovvero che «l’Italia è un grande Paese democratico che sa badare a se stesso nel rispetto della sua Costituzione». Una presa di distanza da, dunque, a differenza dell’altro vicepremier Matteo Salvini che ha invece applaudito il primo intervento del miliardario..@is right.