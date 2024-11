Bergamonews.it - Smarrita sulla strada verso l’asilo, bimba portata in salvo dalla Polizia locale

Romano di Lombardia. Vagava perda sola, spaventata e infreddolita. Lunedì 11 novembre gli agenti delladel Distretto della Bassa Bergamasca Orientale hanno soccorso una bambina di quasi 4 annisu un marciapiede.le 9 di mattina ad accorgersi dellaè stata una signora, che ha subito allertato il 112: la pattuglia intervenuta ha ritrovato la piccola in via Marconi e l’hanno presa sotto la loro custodia.Lanon parlava la lingua italiana e non è stata in grado di fornire il suo nome, quello dei genitori o un indirizzo di casa. Un insegnante di un asilo del posto l’ha riconosciuta come una sua alunna.Secondo la prima ricostruzione pare che i genitori, individuati grazie al, avessero incaricato una parente di accompagnare la bambina a scuola, ma durante il tragitto la donna di 33 anni avrebbe smarrito la piccola.