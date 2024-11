Lopinionista.it - “Sei tu la persone che stai aspettando”, il libro di Richard C. Schwartz

Leggi su Lopinionista.it

È opinione comune che le relazioni d’amore finiscano perché le coppie non sanno comunicare, faticano a provare empatia e non riescono ad assecondare i bisogni reciproci. E se questa lettura della realtà fosse completamente sbagliata?In Sei tu la persona cheillustra, attraverso la terapia dei sistemi familiari interni (IFS) da lui ideata, un percorso innovativo per la soluzione delle sfide che ogni relazione porta con sé. La rivoluzione dell’IFS si fonda sulla presa di coscienza che la nostra psiche contiene parti molteplici. All’interno delle relazioni, tante difficoltà sorgono perché, inconsapevolmente, imponiamo al partner il compito di prendersi cura delle nostre parti rinnegate e non amate.Grazie a questo, e agli esempi e agli esercizi proposti, impareremo a promuovere un dialogo benefico con le nostre parti e con il nostro partner, a risolvere questioni da tempo rimaste in sospeso e ad avere accesso al nostro Sé saggio e compassionevole, fondamento della vera intimità.