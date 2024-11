Gaeta.it - Polemiche sul docufilm di Liliana Segre: la Regione Lombardia interviene dopo il rifiuto del cinema Orfeo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La questione relativa alsucontinua a scuotere l’opinione pubblica italiana,che ildi Milano ha deciso di non proiettare il film. La decisione ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella del presidente della, Attilio Fontana, il quale ha espresso preoccupazione e ha proposto soluzioni alternative per garantire che ilpossa essere visibile al pubblico. Questo intervento rientra in un contesto più ampio, legato a questioni politiche e sociali che toccano l’intera comunità.La posizione dellaIn un evento tenutosi a Palazzo Pirelli, Attilio Fontana ha detto chiaramente che lasta lavorando per esplorare la possibilità di utilizzare uno dei propri spazi per la proiezione del